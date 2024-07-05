Иванова (Наторина) Наталья Федоровна 11.08.1867 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванова (Наторина) Наталья Федоровна

Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

11.08.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1867 ст.

Отец: Наторин Федор Понкратович

Мать: Наторина (Чиркина) Наталья Федотовна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
25.01.1887 ст.

Муж: Иванов Степан Савельевич (Саввинович)

деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1888 ст.

Сын: Иванов Матвей Степанович

Отец ребёнка: Иванов Степан Савельевич (Саввинович)

деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1891 ст.

Дочь: Иванова Анна Степановна

Отец ребёнка: Иванов Степан Савельевич (Саввинович)

деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1895 ст.

Сын: Иванов Лука Степанович

Отец ребёнка: Иванов Степан Савельевич (Саввинович)

деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
11.10.1898 ст.

Дочь: Казанова (Иванова) Прасковья (Параскева) Степановна

Отец ребёнка: Иванов Степан Савельевич (Саввинович)

деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1901 ст.

Дочь: Иванова Клавдия Степановна

Отец ребёнка: Иванов Степан Савельевич (Саввинович)

деревня Гребнёво Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
03.10.1903 ст.

Дочь: Иванова Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Иванов Степан Савельевич (Саввинович)

деревня Гребнёво Козловский уезд Тамбовская губергия
Рождение ребёнка
04.02.1907 ст.

Сын: Иванов Георгий Степанович

Отец ребёнка: Иванов Степан Савельевич (Саввинович)

деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
31.08.1909 ст.

Сын: Иванов Леонтий Степанович

Отец ребёнка: Иванов Степан Савельевич (Саввинович)

деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно
село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния

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