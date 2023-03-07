Шорохова (Бычкова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения14.11.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1851
Отец: Бычковъ Никита
Мать: Бычкова Дарья
Рождение ребёнка
22.07.1874
Дочь: Горшенина Прасковія
Отец ребёнка: Шороховъ Григорій
Рождение ребёнка
11.04.1879
Сын: Шороховъ Василій
Отец ребёнка: Шороховъ Григорій
Рождение ребёнка
23.12.1883
Сын: Шороховъ Василій
Отец ребёнка: Шороховъ Григорій
Рождение ребёнка
20.01.1890
Сын: Шороховъ Ипполитъ
Отец ребёнка: Шороховъ Григорій
Рождение ребёнка
28.10.1892
Дочь: Шорохова Фекла
Отец ребёнка: Шороховъ Григорій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шороховъ Яковъ
Отец ребёнка: Шороховъ Григорій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шороховъ Григорій