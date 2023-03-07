Шорохова (Бычкова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохова (Бычкова) Екатерина

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.11.1851

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1851

Отец: Бычковъ Никита

Мать: Бычкова Дарья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1874

Дочь: Горшенина Прасковія

Отец ребёнка: Шороховъ Григорій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.04.1879

Сын: Шороховъ Василій

Отец ребёнка: Шороховъ Григорій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1883

Сын: Шороховъ Василій

Отец ребёнка: Шороховъ Григорій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1890

Сын: Шороховъ Ипполитъ

Отец ребёнка: Шороховъ Григорій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1892

Дочь: Шорохова Фекла

Отец ребёнка: Шороховъ Григорій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шороховъ Яковъ

Отец ребёнка: Шороховъ Григорій

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шороховъ Григорій

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