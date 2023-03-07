Бычкова (Иевлева) Дарья
Место рождения
Дата рождения15.03.1818
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.03.1818
Отец: Иевлевъ Петръ
Мать: Иевлева Авдотья
Бракосочетание
31.01.1841
Муж: Бычковъ Никита
Рождение ребёнка
28.10.1843
Сын: Бычковъ Дамианъ
Отец ребёнка: Бычковъ Никита
Рождение ребёнка
04.08.1845
Дочь: Ефимова Евдокия
Отец ребёнка: Бычковъ Никита
Рождение ребёнка
19.08.1848
Сын: Бычковъ Агафонъ
Отец ребёнка: Бычковъ Никита
Рождение ребёнка
20.10.1849
Дочь: Бычкова Прасковья
Отец ребёнка: Бычковъ Никита
Рождение ребёнка
14.11.1851
Дочь: Шорохова Екатерина
Отец ребёнка: Бычковъ Никита
Рождение ребёнка
23.01.1854
Отец ребёнка: Бычковъ Никита
Рождение ребёнка
07.10.1855
Дочь: Лиходумова Пелагея
Отец ребёнка: Бычковъ Никита
Рождение ребёнка
03.06.1860
Сын: Бычковъ Федоръ
Отец ребёнка: Бычковъ Никита
Рождение ребёнка
31.03.1862
Дочь: Бычкова Марья
Отец ребёнка: Бычковъ Никита