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Бычкова (Иевлева) Дарья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.03.1818

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1818

Отец: Иевлевъ Петръ

Мать: Иевлева Авдотья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1841

Муж: Бычковъ Никита

Рождение ребёнка
28.10.1843

Сын: Бычковъ Дамианъ

Отец ребёнка: Бычковъ Никита

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1845

Дочь: Ефимова Евдокия

Отец ребёнка: Бычковъ Никита

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.08.1848

Сын: Бычковъ Агафонъ

Отец ребёнка: Бычковъ Никита

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1849

Дочь: Бычкова Прасковья

Отец ребёнка: Бычковъ Никита

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.11.1851

Дочь: Шорохова Екатерина

Отец ребёнка: Бычковъ Никита

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1854

Сын: Бычковъ Григорий Ксения

Отец ребёнка: Бычковъ Никита

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1855

Дочь: Лиходумова Пелагея

Отец ребёнка: Бычковъ Никита

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1860

Сын: Бычковъ Федоръ

Отец ребёнка: Бычковъ Никита

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.03.1862

Дочь: Бычкова Марья

Отец ребёнка: Бычковъ Никита

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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