Никифоров Николай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1939
Дата смерти22.11.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никифорова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
08.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никифорова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
04.04.1965
Сын: Никифоров Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Никифорова Анна Ивановна
Смерть
22.11.2016