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Никифоров Николай Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1939

Дата смерти

22.11.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1939

Отец: Никифоров Семен Васильевич

Мать: Никифорова (Попова) Ольга Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
08.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никифорова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
04.04.1965

Сын: Никифоров Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Никифорова Анна Ивановна

Смерть
22.11.2016

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