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Никифоров Семен Васильевич

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Место рождения

кр.Ставропольский, х.Широкий

Дата рождения

29.01.1906

Дата смерти

12.12.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1906

Отец: Никифоров Василий Максимович

Мать: Никифорова Екатерина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова (Попова) Ольга Петровна

Рождение ребёнка
25.04.1925

Сын: Никифоров Василий Семенович

Мать ребёнка: Никифорова (Попова) Ольга Петровна

Рождение ребёнка
01.08.1939

Сын: Никифоров Николай Семенович

Мать ребёнка: Никифорова (Попова) Ольга Петровна

Смерть
12.12.1991

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