Никифоров Семен Васильевич
Место рождениякр.Ставропольский, х.Широкий
Дата рождения29.01.1906
Дата смерти12.12.1991
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1906
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1925
Сын: Никифоров Василий Семенович
Мать ребёнка: Никифорова (Попова) Ольга Петровна
Рождение ребёнка
01.08.1939
Сын: Никифоров Николай Семенович
Мать ребёнка: Никифорова (Попова) Ольга Петровна
Смерть
12.12.1991