Никифорова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1941

Дата смерти

25.01.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Николай Семенович

Рождение ребёнка
08.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никифоров Николай Семенович

Рождение ребёнка
04.04.1965

Сын: Никифоров Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Никифоров Николай Семенович

Смерть
25.01.2022

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