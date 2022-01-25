Никифорова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1941
Дата смерти25.01.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никифоров Николай Семенович
Рождение ребёнка
04.04.1965
Сын: Никифоров Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Никифоров Николай Семенович
Смерть
25.01.2022