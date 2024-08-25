Никифорова (Попова) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Попова) Ольга Петровна

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Место рождения

кр.Ставропольский, х.Широкий

Дата рождения

24.04.1906

Дата смерти

08.08.1994

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Семен Васильевич

Рождение ребёнка
25.04.1925

Сын: Никифоров Василий Семенович

Отец ребёнка: Никифоров Семен Васильевич

Рождение ребёнка
01.08.1939

Сын: Никифоров Николай Семенович

Отец ребёнка: Никифоров Семен Васильевич

Смерть
08.08.1994

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