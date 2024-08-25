Никифорова (Попова) Ольга Петровна
Место рождениякр.Ставропольский, х.Широкий
Дата рождения24.04.1906
Дата смерти08.08.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1925
Сын: Никифоров Василий Семенович
Отец ребёнка: Никифоров Семен Васильевич
Рождение ребёнка
01.08.1939
Сын: Никифоров Николай Семенович
Отец ребёнка: Никифоров Семен Васильевич
Смерть
08.08.1994