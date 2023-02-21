Ульяна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Егор Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1820
Муж: Мардарий Прокопьевич
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители | Василей Прохоров (Борисцово) | Гаврило Никитин (Борисцово) | Никита Герасимов (Борисцово)
Рождение ребёнка
03.04.1824
Дочь: Мария Мардариевна
Отец ребёнка: Мардарий Прокопьевич
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1824
Сын: Егор Мардариевич
Отец ребёнка: Мардарий Прокопьевич
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ираида Мардариевна
Отец ребёнка: Мардарий Прокопьевич
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.06.1831
Отец ребёнка: Мардарий Прокопьевич
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Мардариевна
Отец ребёнка: Мардарий Прокопьевич
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Мария Мардариевна
Отец ребёнка: Мардарий Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен Мардариевич
Отец ребёнка: Мардарий Прокопьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно