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Ульяна Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Егор Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1820

Муж: Мардарий Прокопьевич

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители | Василей Прохоров (Борисцово) | Гаврило Никитин (Борисцово) | Никита Герасимов (Борисцово)
Рождение ребёнка
03.04.1824

Дочь: Мария Мардариевна

Отец ребёнка: Мардарий Прокопьевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1824

Сын: Егор Мардариевич

Отец ребёнка: Мардарий Прокопьевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ираида Мардариевна

Отец ребёнка: Мардарий Прокопьевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.06.1831

Сын: Варфоломей Мардариевич

Отец ребёнка: Мардарий Прокопьевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Мардариевна

Отец ребёнка: Мардарий Прокопьевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Мария Мардариевна

Отец ребёнка: Мардарий Прокопьевич

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен Мардариевич

Отец ребёнка: Мардарий Прокопьевич

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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