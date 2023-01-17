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Егор Мардариевич

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Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1824

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Мардарий Прокопьевич

Мать: Ульяна Егоровна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.02.1850

Дочь: Матрона Егоровна

Мать ребёнка: Дарья Петровна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анна Егоровна

Мать ребёнка: Дарья Петровна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Петровна

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1857
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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