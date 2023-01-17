Егор Мардариевич
Место рожденияБоровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения1824
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Мардарий Прокопьевич
Мать: Ульяна Егоровна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.02.1850
Дочь: Матрона Егоровна
Мать ребёнка: Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анна Егоровна
Мать ребёнка: Дарья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1857