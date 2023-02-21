Мардарий Прокопьевич
Место рожденияБоровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения25.12.1801
Дата смерти13.12.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
25.12.1801
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемником был той же вотчины и деревни крестьянина Козмы Семенова сын отрок Павел
Рождение
25.12.1801
Отец: Прокопий Васильевич
Мать: Васса Константиновна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.02.1820
Жена: Ульяна Егоровна
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители | Василей Прохоров (Борисцово) | Гаврило Никитин (Борисцово) | Никита Герасимов (Борисцово)
Рождение ребёнка
03.04.1824
Дочь: Мария Мардариевна
Мать ребёнка: Ульяна Егоровна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1824
Сын: Егор Мардариевич
Мать ребёнка: Ульяна Егоровна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ираида Мардариевна
Мать ребёнка: Ульяна Егоровна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.06.1831
Мать ребёнка: Ульяна Егоровна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Мардариевна
Мать ребёнка: Ульяна Егоровна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Между 1838 и 1881
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Мария Мардариевна
Мать ребёнка: Ульяна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен Мардариевич
Мать ребёнка: Ульяна Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.12.1881
Причина смерти: От старости
Похороны
15.12.1881
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя