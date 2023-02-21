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Мардарий Прокопьевич

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Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

25.12.1801

Дата смерти

13.12.1881

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Крещение
25.12.1801
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемником был той же вотчины и деревни крестьянина Козмы Семенова сын отрок Павел
Рождение
25.12.1801

Отец: Прокопий Васильевич

Мать: Васса Константиновна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.02.1820

Жена: Ульяна Егоровна

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители | Василей Прохоров (Борисцово) | Гаврило Никитин (Борисцово) | Никита Герасимов (Борисцово)
Рождение ребёнка
03.04.1824

Дочь: Мария Мардариевна

Мать ребёнка: Ульяна Егоровна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1824

Сын: Егор Мардариевич

Мать ребёнка: Ульяна Егоровна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ираида Мардариевна

Мать ребёнка: Ульяна Егоровна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.06.1831

Сын: Варфоломей Мардариевич

Мать ребёнка: Ульяна Егоровна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Мардариевна

Мать ребёнка: Ульяна Егоровна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Между 1838 и 1881
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Мария Мардариевна

Мать ребёнка: Ульяна Егоровна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен Мардариевич

Мать ребёнка: Ульяна Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
13.12.1881
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: От старости
Похороны
15.12.1881
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
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