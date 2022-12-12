Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Петровна

Дарья Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1850

Дочь: Матрона Егоровна

Отец ребёнка: Егор Мардариевич

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Егор Мардариевич

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Мардариевич

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close