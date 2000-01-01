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Варфоломей Мардариевич

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Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

15.06.1831

Дата смерти

Между 1832 и 1834

Пол

Мужской

Отец

1801 г.р.

Мать

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1831

Отец: Мардарий Прокопьевич

Мать: Ульяна Егоровна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Крещение
15.06.1831
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемников не имелось
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1832 и 1834
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
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