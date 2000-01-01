Варфоломей Мардариевич
Место рожденияБоровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения15.06.1831
Дата смертиМежду 1832 и 1834
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.06.1831
Отец: Мардарий Прокопьевич
Мать: Ульяна Егоровна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Крещение
15.06.1831
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемников не имелось
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1832 и 1834
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя