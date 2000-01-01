Мария Мардариевна
Место рожденияБоровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения03.04.1824
Дата смерти10.02.1824
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Похороны
10.02.1824
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Крещение
04.04.1824
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемницей была той же вотчины деревни Озарьина крестьянская девка Матрена Александрова
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
10.02.1824
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение
03.04.1824
Отец: Мардарий Прокопьевич
Мать: Ульяна Егоровна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя