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Мария Мардариевна

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Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

03.04.1824

Дата смерти

10.02.1824

Пол

Женский

Отец

1801 г.р.

Мать

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Похороны
10.02.1824
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Крещение
04.04.1824
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемницей была той же вотчины деревни Озарьина крестьянская девка Матрена Александрова
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
10.02.1824
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение
03.04.1824

Отец: Мардарий Прокопьевич

Мать: Ульяна Егоровна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
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