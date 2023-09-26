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Сивохин Иван Климентьевич

Место рождения

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1871 ст.

Дочь: Сивохина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Сивохина Софья Алексеевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.12.1872 ст.

Сын: Сивохин Павел Иванович

Мать ребёнка: Сивохина Софья Алексеевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.08.1874 ст.

Сын: Сивохин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Сивохина Софья Алексеевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1876 ст.

Сын: Сивохин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Сивохина Софья Алексеевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1878 ст.

Дочь: Сивохина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Сивохина Софья Алексеевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1880 ст.

Дочь: Сивохина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Сивохина Софья Алексеевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.01.1883 ст.

Сын: Сивохин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Сивохина Софья Алексеевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1885 ст.

Дочь: Сивохина Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Сивохина Софья Алексеевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.11.1887 ст.

Сын: Сивохин Яков Иванович

Мать ребёнка: Сивохина Софья Алексеевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.11.1887 ст.

Сын: Сивохин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Сивохина Софья Алексеевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1893 ст.

Дочь: Козырева Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: Сивохина Софья Алексеевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сивохина Софья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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