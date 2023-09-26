Сивохин Иван Климентьевич
Место рожденияКалачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
05.01.1871 ст.
Дочь: Сивохина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Сивохина Софья Алексеевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.12.1872 ст.
Мать ребёнка: Сивохина Софья Алексеевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.08.1874 ст.
Мать ребёнка: Сивохина Софья Алексеевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1876 ст.
Мать ребёнка: Сивохина Софья Алексеевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1878 ст.
Дочь: Сивохина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Сивохина Софья Алексеевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1880 ст.
Дочь: Сивохина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Сивохина Софья Алексеевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.01.1883 ст.
Сын: Сивохин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Сивохина Софья Алексеевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1885 ст.
Дочь: Сивохина Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Сивохина Софья Алексеевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.11.1887 ст.
Мать ребёнка: Сивохина Софья Алексеевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.11.1887 ст.
Сын: Сивохин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Сивохина Софья Алексеевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1893 ст.
Дочь: Козырева Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Сивохина Софья Алексеевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно