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Сивохин Григорий Иванович

Место рождения

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

28.11.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1887 ст.

Отец: Сивохин Иван Климентьевич

Мать: Сивохина Софья Алексеевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
07.02.1911 ст.

Жена: Сивохина Ефросинья Никифоровна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.11.1911 ст.

Дочь: Сивохина Серафима Григорьевна

Мать ребёнка: Сивохина Ефросинья Никифоровна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.12.1913 ст.

Сын: Сивохин Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Сивохина Ефросинья Никифоровна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1916

Сын: Сивохин Федот Григорьевич

Мать ребёнка: Сивохина Ефросинья Никифоровна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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