Сивохин Григорий Иванович
Место рожденияКалачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения28.11.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1887 ст.
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
07.02.1911 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.11.1911 ст.
Дочь: Сивохина Серафима Григорьевна
Мать ребёнка: Сивохина Ефросинья Никифоровна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.12.1913 ст.
Сын: Сивохин Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Сивохина Ефросинья Никифоровна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1916
Сын: Сивохин Федот Григорьевич
Мать ребёнка: Сивохина Ефросинья Никифоровна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно