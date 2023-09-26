Козырева (Сивохина) Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырева (Сивохина) Ефросинья Ивановна

Место рождения

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

08.03.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1893 ст.

Отец: Сивохин Иван Климентьевич

Мать: Сивохина Софья Алексеевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
23.01.1912 ст.

Муж: Козырев Даниил Никитич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.03.1913 ст.

Дочь: Козырева Любовь Даниловна

Отец ребёнка: Козырев Даниил Никитич

Прудок, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1914 ст.

Сын: Козырев Николай Данилович

Отец ребёнка: Козырев Даниил Никитич

Прудок, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.04.1916

Сын: Козырев Иван Данилович

Отец ребёнка: Козырев Даниил Никитич

Прудок, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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