Козырева (Сивохина) Ефросинья Ивановна
Место рожденияКалачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения08.03.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1893 ст.
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
23.01.1912 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.03.1913 ст.
Дочь: Козырева Любовь Даниловна
Отец ребёнка: Козырев Даниил Никитич
Рождение ребёнка
27.07.1914 ст.
Сын: Козырев Николай Данилович
Отец ребёнка: Козырев Даниил Никитич
Рождение ребёнка
18.04.1916
Отец ребёнка: Козырев Даниил Никитич
Смерть
Неизвестно