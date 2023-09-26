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Сивохин Яков Иванович

Место рождения

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

28.11.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1887 ст.

Отец: Сивохин Иван Климентьевич

Мать: Сивохина Софья Алексеевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1910 ст.

Дочь: Сивохина Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Сивохина Елена Васильевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.12.1912 ст.

Сын: Сивохин Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Сивохина Елена Васильевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сивохина Елена Васильевна

Смерть
Неизвестно
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