Сивохин Яков Иванович
Место рожденияКалачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения28.11.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
28.11.1887 ст.
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1910 ст.
Дочь: Сивохина Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Сивохина Елена Васильевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.12.1912 ст.
Мать ребёнка: Сивохина Елена Васильевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно