Сивохина Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.09.1910 ст.
Дочь: Сивохина Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Сивохин Яков Иванович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.12.1912 ст.
Отец ребёнка: Сивохин Яков Иванович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно