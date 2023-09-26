Сивохина Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивохина Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1910 ст.

Дочь: Сивохина Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Сивохин Яков Иванович

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.12.1912 ст.

Сын: Сивохин Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Сивохин Яков Иванович

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сивохин Яков Иванович

Смерть
Неизвестно
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