Шаклеина Наталья Савина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Федосья Тимофеевна
Отец ребёнка: Шаклеин Тимофей Емельянов
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Варвара Тимофеевна
Отец ребёнка: Шаклеин Тимофей Емельянов
Рождение ребёнка
1774
Сын: Шаклеин Александр Тимофевич
Отец ребёнка: Шаклеин Тимофей Емельянов
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Ирина Тимофеевна
Отец ребёнка: Шаклеин Тимофей Емельянов
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Шаклеин Тимофей Емельянов
Рождение ребёнка
1782
Сын: Шаклеин Игнатий Тимофевич
Отец ребёнка: Шаклеин Тимофей Емельянов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно