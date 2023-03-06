Шаклеина Наталья Савина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаклеина Наталья Савина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Федосья Тимофеевна

Отец ребёнка: Шаклеин Тимофей Емельянов

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Варвара Тимофеевна

Отец ребёнка: Шаклеин Тимофей Емельянов

Рождение ребёнка
1774

Сын: Шаклеин Александр Тимофевич

Отец ребёнка: Шаклеин Тимофей Емельянов

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Ирина Тимофеевна

Отец ребёнка: Шаклеин Тимофей Емельянов

Рождение ребёнка
1779

Сын: Шаклеин Козьма Тимофевич

Отец ребёнка: Шаклеин Тимофей Емельянов

Рождение ребёнка
1782

Сын: Шаклеин Игнатий Тимофевич

Отец ребёнка: Шаклеин Тимофей Емельянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаклеин Тимофей Емельянов

Смерть
Неизвестно
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