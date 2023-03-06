Шаклеин Тимофей Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Федосья Тимофеевна
Мать ребёнка: Шаклеина Наталья Савина
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Варвара Тимофеевна
Мать ребёнка: Шаклеина Наталья Савина
Рождение ребёнка
1774
Сын: Шаклеин Александр Тимофевич
Мать ребёнка: Шаклеина Наталья Савина
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Ирина Тимофеевна
Мать ребёнка: Шаклеина Наталья Савина
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Шаклеина Наталья Савина
Рождение ребёнка
1782
Сын: Шаклеин Игнатий Тимофевич
Мать ребёнка: Шаклеина Наталья Савина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаклеина Наталья Савина
Смерть
Неизвестно