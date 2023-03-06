Шаклеин Тимофей Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаклеин Тимофей Емельянов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Шаклеин Емельян Марков

Мать: Шаклеина Евдокия Ермолаевна

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Федосья Тимофеевна

Мать ребёнка: Шаклеина Наталья Савина

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Варвара Тимофеевна

Мать ребёнка: Шаклеина Наталья Савина

Рождение ребёнка
1774

Сын: Шаклеин Александр Тимофевич

Мать ребёнка: Шаклеина Наталья Савина

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Ирина Тимофеевна

Мать ребёнка: Шаклеина Наталья Савина

Рождение ребёнка
1779

Сын: Шаклеин Козьма Тимофевич

Мать ребёнка: Шаклеина Наталья Савина

Рождение ребёнка
1782

Сын: Шаклеин Игнатий Тимофевич

Мать ребёнка: Шаклеина Наталья Савина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаклеина Наталья Савина

Смерть
Неизвестно
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