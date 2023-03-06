Шаклеин Козьма Тимофевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Шаклеин Тимофей Емельянов
Мать: Шаклеина Наталья Савина
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Ксения Козьмина
Мать ребёнка: Шаклеина Марфа Феофанова
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Васса Козьмина
Мать ребёнка: Шаклеина Марфа Феофанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаклеина Марфа Феофанова
Смерть
Неизвестно