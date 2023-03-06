Шаклеин Козьма Тимофевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаклеин Козьма Тимофевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Шаклеин Тимофей Емельянов

Мать: Шаклеина Наталья Савина

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Ксения Козьмина

Мать ребёнка: Шаклеина Марфа Феофанова

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Васса Козьмина

Мать ребёнка: Шаклеина Марфа Феофанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаклеина Марфа Феофанова

Смерть
Неизвестно
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