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Проскуряков Феодор Алексиев

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

16.02.1827

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Проскуряков Алексий Федоров

Мать: Проскурякова Агафия Стефанова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
28.01.1816

Жена: Проскурякова Дарья Михайлова

Рождение ребёнка
01.01.1818

Сын: Проскуряков Стефан Феодоров

Мать ребёнка: Проскурякова Дарья Михайлова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.05.1821

Сын: Проскуряков Иустин Федоров

Мать ребёнка: Проскурякова Дарья Михайлова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.01.1823

Сын: Проскуряков Михаил Федоров

Мать ребёнка: Проскурякова Дарья Михайлова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
16.02.1827
Причина смерти: от горячки
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