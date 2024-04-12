Проскуряков Феодор Алексиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смерти16.02.1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Бракосочетание
28.01.1816
Рождение ребёнка
01.01.1818
Сын: Проскуряков Стефан Феодоров
Мать ребёнка: Проскурякова Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
31.05.1821
Сын: Проскуряков Иустин Федоров
Мать ребёнка: Проскурякова Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
11.01.1823
Сын: Проскуряков Михаил Федоров
Мать ребёнка: Проскурякова Дарья Михайлова
Смерть
16.02.1827
Причина смерти: от горячки