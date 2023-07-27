Проскурякова (Проскурякова) Агафия Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смерти17.07.1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Сеченая Меланья Алексиева
Отец ребёнка: Проскуряков Алексий Федоров
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Васса Алексиева
Отец ребёнка: Проскуряков Алексий Федоров
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Проскуряков Феодор Алексиев
Отец ребёнка: Проскуряков Алексий Федоров
Рождение ребёнка
Около ?.08.1800
Дочь: Фекла Алексиева
Отец ребёнка: Проскуряков Алексий Федоров
Рождение ребёнка
26.12.1802
Сын: Проскуряков Степан Алексеев
Отец ребёнка: Проскуряков Алексий Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.07.1838
Причина смерти: от престарелости