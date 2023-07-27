Проскурякова (Проскурякова) Агафия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскурякова (Проскурякова) Агафия Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

17.07.1838

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Сеченая Меланья Алексиева

Отец ребёнка: Проскуряков Алексий Федоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Васса Алексиева

Отец ребёнка: Проскуряков Алексий Федоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Проскуряков Феодор Алексиев

Отец ребёнка: Проскуряков Алексий Федоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.08.1800

Дочь: Фекла Алексиева

Отец ребёнка: Проскуряков Алексий Федоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.12.1802

Сын: Проскуряков Степан Алексеев

Отец ребёнка: Проскуряков Алексий Федоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проскуряков Алексий Федоров

Смерть
17.07.1838
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от престарелости