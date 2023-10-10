Проскуряков Алексий Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти26.03.1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Проскуряков Федор Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Сеченая Меланья Алексиева
Мать ребёнка: Проскурякова Агафия Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Васса Алексиева
Мать ребёнка: Проскурякова Агафия Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Проскуряков Феодор Алексиев
Мать ребёнка: Проскурякова Агафия Стефанова
Рождение ребёнка
Около ?.08.1800
Дочь: Фекла Алексиева
Мать ребёнка: Проскурякова Агафия Стефанова
Рождение ребёнка
26.12.1802
Сын: Проскуряков Степан Алексеев
Мать ребёнка: Проскурякова Агафия Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.03.1840
Причина смерти: от старости