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Проскуряков Алексий Федоров

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

26.03.1840

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Проскуряков Федор Васильев

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Сеченая Меланья Алексиева

Мать ребёнка: Проскурякова Агафия Стефанова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Васса Алексиева

Мать ребёнка: Проскурякова Агафия Стефанова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Проскуряков Феодор Алексиев

Мать ребёнка: Проскурякова Агафия Стефанова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.08.1800

Дочь: Фекла Алексиева

Мать ребёнка: Проскурякова Агафия Стефанова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.12.1802

Сын: Проскуряков Степан Алексеев

Мать ребёнка: Проскурякова Агафия Стефанова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проскурякова Агафия Стефанова

Смерть
26.03.1840
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от старости
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