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Проскуряков Стефан Феодоров

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

01.01.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1818

Отец: Проскуряков Феодор Алексиев

Мать: Проскурякова Дарья Михайлова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
24.01.1836

Жена: Проскурякова Параскева Иванова

Рождение ребёнка
08.01.1839

Сын: Проскуряков Георгий (Егор) Стефанов

Мать ребёнка: Проскурякова Параскева Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.01.1840

Сын: Проскуряков Иван Стефанов

Мать ребёнка: Проскурякова Параскева Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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