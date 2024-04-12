Проскуряков Стефан Феодоров
Место рождения
Дата рождения01.01.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1818
Бракосочетание
24.01.1836
Рождение ребёнка
08.01.1839
Сын: Проскуряков Георгий (Егор) Стефанов
Мать ребёнка: Проскурякова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
14.01.1840
Сын: Проскуряков Иван Стефанов
Мать ребёнка: Проскурякова Параскева Иванова
Смерть
Неизвестно