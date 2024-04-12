Проскурякова (Шаламова) Дарья Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смерти05.02.1827
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Шаламов Михайло Афонасьев
Бракосочетание
28.01.1816
Рождение ребёнка
01.01.1818
Сын: Проскуряков Стефан Феодоров
Отец ребёнка: Проскуряков Феодор Алексиев
Рождение ребёнка
31.05.1821
Сын: Проскуряков Иустин Федоров
Отец ребёнка: Проскуряков Феодор Алексиев
Рождение ребёнка
11.01.1823
Сын: Проскуряков Михаил Федоров
Отец ребёнка: Проскуряков Феодор Алексиев
Смерть
05.02.1827
Причина смерти: горячкою