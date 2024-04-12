Проскурякова (Шаламова) Дарья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскурякова (Шаламова) Дарья Михайлова

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Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

05.02.1827

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Шаламов Михайло Афонасьев

Мать: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
28.01.1816

Муж: Проскуряков Феодор Алексиев

Рождение ребёнка
01.01.1818

Сын: Проскуряков Стефан Феодоров

Отец ребёнка: Проскуряков Феодор Алексиев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.05.1821

Сын: Проскуряков Иустин Федоров

Отец ребёнка: Проскуряков Феодор Алексиев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.01.1823

Сын: Проскуряков Михаил Федоров

Отец ребёнка: Проскуряков Феодор Алексиев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
05.02.1827
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: горячкою
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