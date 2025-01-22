Исаев Василий Около 1862 — найти родственников по фамилии на Familio

Исаев Василий

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился Около 1862

умер Неизвестно

Отец
Исаев Николай Андреевич28.11.1838 г.р.
Мать
Исаева Евфимия ПавловнаОколо 1838 г.р.
Супруги
Исаева Анисия ИларионоваОколо 1863 г.р.
Дети
Кульпина (Исаева) Татьяна06.01.1884 г.р.
Исаев Степан25.10.1885 г.р.
Показать еще 7
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Исаев Николай Андреевич

Мать: Исаева Евфимия Павловна

Бракосочетание
29.10.1880

Жена: Исаева Анисия Иларионова

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
06.01.1884

Дочь: Кульпина (Исаева) Татьяна

Мать ребёнка: Исаева Анисия Иларионова

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
25.10.1885

Сын: Исаев Степан

Мать ребёнка: Исаева Анисия Иларионова

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
13.09.1888

Дочь: Воркункова (Исаев) Вера Васильевна

Мать ребёнка: Исаева Анисия Иларионова

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
08.09.1890

Дочь: Кириллова (Исаев) Минодора

Мать ребёнка: Исаева Анисия Иларионова

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
26.05.1893

Дочь: (Исаев) Феодосия Васильевна

Мать ребёнка: Исаева Анисия Иларионова

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
15.12.1894

Сын: Исаев Ананий

Мать ребёнка: Исаева Анисия Иларионова

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
01.01.1898

Сын: Исаев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Исаева Анисия Иларионова

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
05.05.1899

Дочь: (Исаева) Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Исаева Анисия Иларионова

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
19.10.1902

Сын: Исаев Кузьма Васильевич

Мать ребёнка: Исаева Анисия Иларионова

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.