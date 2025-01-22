Исаев Василий
мужской, родился Около 1862
умер Неизвестно
ОтецИсаев Николай Андреевич28.11.1838 г.р.
МатьИсаева Евфимия ПавловнаОколо 1838 г.р.
Супруги
Исаева Анисия ИларионоваОколо 1863 г.р.
Дети
Кульпина (Исаева) Татьяна06.01.1884 г.р.
Исаев Степан25.10.1885 г.р.Показать еще 7
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Рождение
Около 1862
Отец: Исаев Николай Андреевич
Мать: Исаева Евфимия Павловна
Бракосочетание
29.10.1880
Жена: Исаева Анисия Иларионова
Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.01.1884
Дочь: Кульпина (Исаева) Татьяна
Мать ребёнка: Исаева Анисия Иларионова
Рождение ребёнка
25.10.1885
Сын: Исаев Степан
Мать ребёнка: Исаева Анисия Иларионова
Рождение ребёнка
13.09.1888
Дочь: Воркункова (Исаев) Вера Васильевна
Мать ребёнка: Исаева Анисия Иларионова
Рождение ребёнка
08.09.1890
Дочь: Кириллова (Исаев) Минодора
Мать ребёнка: Исаева Анисия Иларионова
Рождение ребёнка
26.05.1893
Дочь: (Исаев) Феодосия Васильевна
Мать ребёнка: Исаева Анисия Иларионова
Рождение ребёнка
15.12.1894
Сын: Исаев Ананий
Мать ребёнка: Исаева Анисия Иларионова
Рождение ребёнка
01.01.1898
Мать ребёнка: Исаева Анисия Иларионова
Рождение ребёнка
05.05.1899
Дочь: (Исаева) Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Исаева Анисия Иларионова
Рождение ребёнка
19.10.1902
Мать ребёнка: Исаева Анисия Иларионова
Смерть
Неизвестно