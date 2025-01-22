Исаев Василий Васильевич 01.01.1898 — найти родственников по фамилии на Familio

Исаев Василий Васильевич

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился 01.01.1898, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

умер 24.06.1898, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Отец
Исаев ВасилийОколо 1862 г.р.
Мать
Исаева Анисия ИларионоваОколо 1863 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1898

Отец: Исаев Василий

Мать: Исаева Анисия Иларионова

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
24.06.1898
Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Причина смерти: от поноса

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