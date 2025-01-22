Исаев Василий Васильевич
мужской, родился 01.01.1898, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
умер 24.06.1898, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
ОтецИсаев ВасилийОколо 1862 г.р.
МатьИсаева Анисия ИларионоваОколо 1863 г.р.
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Рождение
01.01.1898
Отец: Исаев Василий
Мать: Исаева Анисия Иларионова
Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
24.06.1898
Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область