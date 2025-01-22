Исаев Ананий
мужской, родился 15.12.1894, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
умер 03.03.1963, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
ОтецИсаев ВасилийОколо 1862 г.р.
МатьИсаева Анисия ИларионоваОколо 1863 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1894
Отец: Исаев Василий
Мать: Исаева Анисия Иларионова
Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.03.1963
Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Похороны
Неизвестно
Клекотки, Скопинский муниципальный район, Рязанская область