Исаев Ананий 15.12.1894 — найти родственников по фамилии на Familio

Исаев Ананий

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился 15.12.1894, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

умер 03.03.1963, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Отец
Исаев ВасилийОколо 1862 г.р.
Мать
Исаева Анисия ИларионоваОколо 1863 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1894

Отец: Исаев Василий

Мать: Исаева Анисия Иларионова

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.03.1963
Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Похороны
Неизвестно
Клекотки, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

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