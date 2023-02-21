Чупина Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Чупин Игнатий Тимофеевич
Рождение ребёнка
08.08.1887
Дочь: Олонцева Елена Игнатьевна
Отец ребёнка: Чупин Игнатий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Чупина Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Чупин Игнатий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Чупин Игнатий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1909