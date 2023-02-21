Чупина Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупина Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1909

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Чупин Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Чупин Игнатий Тимофеевич

Рождение ребёнка
08.08.1887

Дочь: Олонцева Елена Игнатьевна

Отец ребёнка: Чупин Игнатий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Чупина Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Чупин Игнатий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Чупин Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Чупин Игнатий Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупин Игнатий Тимофеевич

Смерть
1909
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