Чупин Игнатий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Чупина Пелагея
Рождение ребёнка
08.08.1887
Дочь: Олонцева Елена Игнатьевна
Мать ребёнка: Чупина Пелагея
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Чупина Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Чупина Пелагея
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Чупина Пелагея
Смерть
1915