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Чупин Иван Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Чупин Игнатий Тимофеевич

Мать: Чупина Пелагея

Смерть
1958
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