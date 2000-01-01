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Чупин Иван Игнатьевич
Чупин Иван Игнатьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1891
Дата смерти
1958
Пол
Мужской
Отец
Чупин Игнатий Тимофеевич
Мать
Чупина Пелагея
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец:
Чупин Игнатий Тимофеевич
Мать:
Чупина Пелагея
Смерть
1958
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