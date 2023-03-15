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Иванников Иван Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Иванников Филипп Лукьянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Иванников Павел Иванович

Мать ребёнка: Иванникова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Иванников Александр Иванович

Мать ребёнка: Иванникова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Алимпиада Ивановна

Мать ребёнка: Иванникова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Иванников Василий Иванович

Мать ребёнка: Иванникова Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванникова Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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