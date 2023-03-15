Иванников Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Иванников Филипп Лукьянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Иванникова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Иванников Александр Иванович
Мать ребёнка: Иванникова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Алимпиада Ивановна
Мать ребёнка: Иванникова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Иванников Василий Иванович
Мать ребёнка: Иванникова Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно