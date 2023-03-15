Иванников Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванников Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванников Прокофий (Профирий) Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванников Алексей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванников Иван Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно