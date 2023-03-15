Иванников Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванников Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Иванников Иван Филиппович

Мать: Иванникова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванников Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванников Прокофий (Профирий) Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванников Алексей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванников Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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