Иванникова Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Иванников Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Иванников Александр Иванович
Отец ребёнка: Иванников Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Алимпиада Ивановна
Отец ребёнка: Иванников Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Иванников Василий Иванович
Отец ребёнка: Иванников Иван Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно