Иванникова Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванникова Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Иванников Павел Иванович

Отец ребёнка: Иванников Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Иванников Александр Иванович

Отец ребёнка: Иванников Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Алимпиада Ивановна

Отец ребёнка: Иванников Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Иванников Василий Иванович

Отец ребёнка: Иванников Иван Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванников Иван Филиппович

Смерть
Неизвестно
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