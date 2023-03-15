Иванников Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванников Василий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Пыткова Параскева Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Иванников Михаил Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванников Сергей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно