Иванников Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванников Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванников Василий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Пыткова Параскева Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Иванников Михаил Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванников Сергей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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