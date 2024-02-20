Фунотова/Фонотов/ (Патуш) Варвара Харлампиевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1855
Дата смерти05.01.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Георгиевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Георгий Гаврилович
Дочь: Феодора Георгиевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Георгий Гаврилович
Дочь: Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Георгий Гаврилович
Сын: Фуното/фонотов/ Харлампий Георгиевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Георгий Гаврилович
Дочь: Феодора Георгиевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Георгий Гаврилович
Сын: Фуното/фонотов/ Федор Георгиевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Георгий Гаврилович
Сын: Фунотова/фонотов/ Георгий Георгиевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Георгий Гаврилович
Сын: Фуното/фонотов/ Никифор Георгиевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Георгий Гаврилович
Сын: Фуното/фонотов/ Захар Георгиевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Георгий Гаврилович
Сын: Фуното/фонотов/ Иван Георгиевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Георгий Гаврилович