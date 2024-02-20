Фуното/Фонотов/ Федор Георгиевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения11.10.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.10.1881
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
07.07.1903
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
19.03.1904
Дочь: Варвара Федоровна
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Екатерина Константиновна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
14.01.1908
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
05.04.1911
Сын: Фуното/фонотов/-Ст. Георгий Федорович
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Мавра Григорьевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Фуното/фонотов/ Георгий Федорович
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Мавра Григорьевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно