Фуното/Фонотов/ Георгий Федорович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1914
Дата смерти10.09.1916
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
10.09.1916
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - от сухотки
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Новая Каракуба/Красная Поляна/