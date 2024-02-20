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Фуното/Фонотов/ Георгий Федорович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1914

Дата смерти

10.09.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914

Отец: Фуното/фонотов/ Федор Георгиевич

Мать: Фунотова/фонотова/ Мавра Григорьевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
10.09.1916
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - от сухотки
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Новая Каракуба/Красная Поляна/
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