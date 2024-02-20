Фунотова/Фонотова/ (Брюховецкая) Мавра Григорьевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
14.01.1908
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
05.04.1911
Сын: Фуното/фонотов/-Ст. Георгий Федорович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Федор Георгиевич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Фуното/фонотов/ Георгий Федорович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Федор Георгиевич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно