Фуното/Фонотов/-Ст. Георгий Федорович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения05.04.1911
Дата смерти19.05.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1911
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
19.05.1913
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - скарлатина
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /