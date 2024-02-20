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Фуното/Фонотов/-Ст. Георгий Федорович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

05.04.1911

Дата смерти

19.05.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1911

Отец: Фуното/фонотов/ Федор Георгиевич

Мать: Фунотова/фонотова/ Мавра Григорьевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
19.05.1913
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - скарлатина
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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