Фунотова/Фонотов/ Георгий Георгиевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения10.08.1890
Дата смерти18.01.1891
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1890
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
18.01.1891
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - оспа
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /