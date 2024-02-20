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Фунотова/Фонотов/ Георгий Георгиевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

10.08.1890

Дата смерти

18.01.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1890

Отец: Фуното/фонотов/ Георгий Гаврилович

Мать: Фунотова/фонотов/ Варвара Харлампиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
18.01.1891
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - оспа
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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