Фуното/Фонотов/ Никифор Георгиевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения07.02.1892
Дата смерти18.02.1892
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1892
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
18.02.1892
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Послеродовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Новая Каракуба/Красная Поляна/