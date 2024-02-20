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Фуното/Фонотов/ Никифор Георгиевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

07.02.1892

Дата смерти

18.02.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1892

Отец: Фуното/фонотов/ Георгий Гаврилович

Мать: Фунотова/фонотов/ Варвара Харлампиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
18.02.1892
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Послеродовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Новая Каракуба/Красная Поляна/
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