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(Фунотова/Фонотова/) Феодора Георгиевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

18.12.1877

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Фуното/фонотов/ Георгий Гаврилович

Мать: Фунотова/фонотов/ Варвара Харлампиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
18.12.1877
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - корь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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