Синельщикова (Митина) Зинаида Васильевна
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Митин Алексей Иванович
Мать: Митина Ксения Семеновна
Бракосочетание
1942
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Синельщиков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Синельщиков Василий Иванович
Смерть
1985