Синельщикова (Митина) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синельщикова (Митина) Зинаида Васильевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1924

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Митин Алексей Иванович

Мать: Митина Ксения Семеновна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1942

Муж: Синельщиков Василий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синельщиков Василий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синельщиков Василий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1985
Москва, город федерального значения Москва

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