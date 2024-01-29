Синельщиков Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСинельщиков Василий Иванович

Синельщиков Василий Иванович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1915

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Синельщиков Иван Васильевич

Мать: Синельщикова (Михайлова) Татьяна Гавриловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1942

Жена: Синельщикова (Митина) Зинаида Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синельщикова (Митина) Зинаида Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синельщикова (Митина) Зинаида Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1997
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.