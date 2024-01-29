Синельщиков Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Бракосочетание
1942
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синельщикова (Митина) Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синельщикова (Митина) Зинаида Васильевна
Смерть
1997