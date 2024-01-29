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Митин Алексей Иванович

Место рождения

Заокское, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Митин Иван

Мать: не указана

Заокское, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митина Ксения Семеновна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Синельщикова (Митина) Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Митина Ксения Семеновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Митина Софья Алексеевна

Мать ребёнка: Митина Ксения Семеновна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1980
Москва, город федерального значения Москва

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