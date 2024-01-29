Митин Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Митин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Митина Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Синельщикова (Митина) Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Митина Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Митина Софья Алексеевна
Мать ребёнка: Митина Ксения Семеновна
Смерть
1980