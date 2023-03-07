Иванов Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Николай Федорович

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Место рождения

Красково, Авнегская волость, Грязовецкий уезд

Дата рождения

1892

Дата смерти

24.04.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Красково, Авнегская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
1915

Сын: Иванов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Корюхина-Иванова Лариса Арсеньевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.12.1916 ст.

Дочь: Карелина Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Корюхина-Иванова Лариса Арсеньевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корюхина-Иванова Лариса Арсеньевна

Смерть
24.04.1917
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