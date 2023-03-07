Иванов Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти24.04.1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Иванов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Корюхина-Иванова Лариса Арсеньевна
Рождение ребёнка
06.12.1916 ст.
Дочь: Карелина Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Корюхина-Иванова Лариса Арсеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.1917