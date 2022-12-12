Корюхина-Иванова (Качанова) Лариса Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корюхина-Иванова (Качанова) Лариса Арсеньевна

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Место рождения

Середнее, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

25.01.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1889 ст.

Отец: Качанов Арсений Павлович

Мать: Качанова Екатерина Платонова

Середнее, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Иванов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Иванов Николай Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.12.1916 ст.

Дочь: Карелина Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Иванов Николай Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюхин Василий

Отец ребёнка: Корюхин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корюхин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Николай Федорович

Смерть
Неизвестно
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