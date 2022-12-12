Корюхина-Иванова (Качанова) Лариса Арсеньевна
Место рождения
Дата рождения25.01.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1889 ст.
Рождение ребёнка
1915
Сын: Иванов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Иванов Николай Федорович
Рождение ребёнка
06.12.1916 ст.
Дочь: Карелина Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Иванов Николай Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корюхин Василий
Отец ребёнка: Корюхин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корюхин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно