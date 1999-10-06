Карелина (Иванова) Зоя Николаевна
Место рождения
Дата рождения06.12.1916 ст.
Дата смерти06.10.1999
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1916 ст.
Рождение ребёнка
15.10.1939
Отец ребёнка: Карелин Алексей Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карелин Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Карелин Алексей Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пылаева Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Карелин Алексей Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карелин Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Карелин Алексей Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алимбек Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Карелин Алексей Ильич
Смерть
06.10.1999