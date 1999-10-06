Карелина (Иванова) Зоя Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карелина (Иванова) Зоя Николаевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

06.12.1916 ст.

Дата смерти

06.10.1999

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1916 ст.

Отец: Иванов Николай Федорович

Мать: Корюхина-Иванова Лариса Арсеньевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.10.1939

Сын: Карелин Лев Алексеевич

Отец ребёнка: Карелин Алексей Ильич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карелин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Карелин Алексей Ильич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пылаева Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Карелин Алексей Ильич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карелин Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Карелин Алексей Ильич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карелин Алексей Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алимбек Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Карелин Алексей Ильич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
06.10.1999
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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